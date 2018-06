Diretoria do Rio Branco faz promoção no preço do ingresso para “mata-mata”

Através de denúncia anônima, a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul conseguiu apreender 37 quilos de produto entorpecente com um homem no bairro Miritizal. A apresentação do resultado se deu na manhã desta sexta-feira (15), em Rio Branco, na Delegacia de Investigações Criminais (DIC).

De acordo com o delegado responsável pela operação, Pedro Resende, a denúncia foi feita pelo WhatsApp da Polícia Civil e após isso a informação foi repassada ao núcleo de Cruzeiro do Sul que começou a fazer investigações. Foram duas semanas e na tarde de quinta-feira (14), conseguiram realizar o flagrante.

“A droga estava sendo transportada no bagageiro de um veículo e conseguimos fazer o flagrante de Roney Silva de Abreu, de 24 anos. Só nesta semana já foram 120 kg de maconha apreendidos em ações da Polícia Civil, além de armas veículos, dinheiro e objetos ilícitos. Gostaria de enfatizar o uso do nosso WhatsApp que fica 24 horas online recebendo denúncias anônimas com segurança e peço o apoio da população para nos ajudar com informações”, disse o delegado.