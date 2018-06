Suspeitos de roubar armas e munições em delegacia de Brasiléia são presos

O valor da cobrança da “mijadinha” no banheiro do Terminal Urbano de Rio Branco foi tema de debate nesta quinta-feira, 14, na Câmara da Capital.

Ao elogiar a prefeita Socorro Neri pela revogação do reajuste da passagem de ônibus, o vereador Célio Gadelha (PSDB) reclamou do aumento da cobrança de R$ 1 para R$ 1,25 do uso do banheiro do Terminal Urbano de Rio Branco. “Até no banheiro do Terminal teve reajuste. Era um real e foi para um e vinte e cinco”, reclamou o vereador.

O líder do PT na Casa, Rodrigo Forneck, disse que “o reajuste está previsto no Código Tributário do Município. Está atualizado desde o dia primeiro de janeiro. Não sei por que o senhor trouxe esse tema aqui, já que o senhor não frequenta o local”, ironizou o petista.