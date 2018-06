Saiba quais são os dias e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2018

O ponta pé inicial da Copa do Mundo Rússia 2018 será dado hoje (14), com a partida entre Rússia e Arábia Saudita, no Estádio Luzhniki, em Moscou, às 12h (horário de Brasília). Mas os torcedores do Brasil terão que esperar até domingo (17) para ver a seleção em campo, na estreia contra a Suíça, às 15h, na Rostov Arena, em Rostov on Don.

A fase de grupos da Copa do Mundo terá 48 jogos, disputados de 14 a 28 de junho. São oito grupos, com quatro seleções em cada um. Elas jogam entre si dentro do grupo, totalizando três partidas para cada uma delas. As duas melhores colocadas se classificam para a segunda fase, com os jogos sendo eliminatórios.

O Brasil compõe o Grupo E, junto com a Sérvia, Costa Rica e Suíça. Caso se classifique como primeiro do grupo E, enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Já se ficar em segundo, disputará as oitavas com o primeiro colocado do Grupo F.

Veja abaixo quais são os dias e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo da Rússia 2018

Fase de grupos

Todos os jogos estão no horário de Brasília.

Brasil x Suíça – 17 de junho (domingo), às 15h

Brasil x Costa Rica – 22 de junho (sexta-feira), às 9h

Brasil x Sérvia – 27 de junho (quarta-feira), às 15h

Folgas em dia de jogo do Brasil

Em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, a administração pública decretou ponto facultativo nos dias de jogos da seleção brasileira. Já para os funcionários públicos federais, o Ministério do Planejamento editou uma portaria que flexibiliza os horários em dias de jogos, e as horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores. Nos órgãos do Judiciário, o expediente também será reduzido nos dias úteis em que haverá jogos da Seleção Brasileira.