Polícia evita que motocicletas roubadas sejam encaminhadas à Bolívia

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomérco/AC) informa que o comércio no Acre pode funcionar na próxima sexta-feira, 15 de junho, data em que se celebra o aniversário do Estado do Acre – (feriado estadual), conforme aprovação feita pelas convenções coletivas de trabalho celebradas entre a Fecomércio/AC e o Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado do Acre (Sincoacre). Porém, para funcionamento, os empresários devem requerer a autorização junto a Fecomércio/AC, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 2.473, 4º andar – Bosque.

De acordo com a Convenção Coletiva entre a Fecomércio e o Sincoacre, a empresa deve solicitar a Fecomércio autorização para funcionar e trabalhar para cada feriado. Além disso, toda hora extra em feriados é remunerada com adicional de 100%.

A Fecomércio/AC informa que não haverá atividade no Sistema Fecomércio/Sesc e Senac, com exceção do Complexo do Sesc em Cruzeiro do Sul.