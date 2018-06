No Acre, Campanha de vacinação contra a gripe termina nesta quinta

Encerra nesta quinta-feira, 14, a campanha de vacinação contra a gripe. A prioridade é para os integrantes do grupo prioritário. A campanha terminaria no último dia 1º, mas foi prorrogada pelo Ministério da Saúde. Como no Acre, a sexta, dia 15, é feriado, por conta do aniversário do estado, a prorrogação termina um dia antes.

A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde dos 22 municípios do estado. Foram distribuídas mais de 195 mil doses para todo o Acre. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde revelam que a cobertura da vacina já alcançou 66,95% da população, mas o objetivo é imunizar 90% do público prioritário.

Os grupos prioritários são as pessoas com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade, as gestantes e as puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e os professores das escolas públicas e privadas.

Até o momento, no Acre, os grupos prioritários que menos se imunizaram foram as crianças, com 54%, e gestantes com 69,73%. Cruzeiro do Sul (100%), Porto Walter (90,79%) e Brasileia (90%) já alcançaram a meta. Já os municípios com os menores índices de vacinação são Rio Branco (53,85%), Porto Acre (53,34%) e Acrelândia (com 48,85%).