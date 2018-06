Homem rouba celular dentro de sindicato; câmeras flagram ação

Imagens do circuito interno de segurança do Sindicato dos Urbanitários, que fica no Bosque, registraram a ação de um homem, ainda não identificado, que entra na instituição fingindo precisar de informações e acaba roubando um celular que está sobre uma das mesas do prédio.

Nas imagens, o homem tenta entrar no prédio, e ao conseguir, aproveita que ninguém está na recepção, e passa o braço pelo espaço do vidro de atendimento para roubar o aparelho celular. Rapidamente, uma funcionária aparece, pergunta o que ele deseja, e o homem vai embora.

Um dos sindicalistas, que passou as imagens do ao site, conta que o homem disfarçou e logo depois deu as costas para ir embora. “Ele roubou, e depois perguntou onde ficava a sede do Ifac. Tá cheio de gente assim aqui na região, e é bom as pessoas ficarem atentas”, alerta.

O caso foi registrado na delegacia. Quem tiver informações sobre o bandido pode ligar para o 190 e denunciar. A identidade será mantida em sigilo absoluto.