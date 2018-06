Com golaços, Rússia atropela Arábia Saudita e abre Copa em casa com vitória

O concurso “Minha Rua é Louca Pelo Brasil”, da Associação Comercial do Acre, é um dos atrativos em Rio Branco durante o período da Copa do Mundo.

O já tradicional concurso premia as ruas ou condomínios com melhores decorações da maior competição de futebol do planeta.

A entidade afirma que a promoção tem por objetivo fomentar o sentimento de brasilidade, associativismo, paz social, assim como harmonizar o convívio entre a comunidade e fortalecer a torcida pela seleção brasileira durante a competição, além de aquecer o consumo dos setores envolvidos nas festividades através da integração dos moradores da capital.

Inscrições (as informações são do regulamento da Acisa)

As inscrições começaram no dia 21 de maio passado. Podem ser inscritas no concurso até 20 ruas ou condomínios.

Para participar do concurso, um mínimo de cinco e um máximo de oito moradores ou comerciantes residentes ou estabelecidos em cinco ou oito casas ou lojas diferentes da rua, deverão fornecer cópias de documento com foto (RG, CNH) e do comprovante de residência (conta de luz, água, IPTU ou telefone), organizar o mutirão e eleger 01 (um) representante que assumirá todas as responsabilidades oriundas da decoração da rua ou condomínio e da participação no concurso. O representante deverá comparecer no ato da

inscrição, com os originais de seus documentos e as cópias acima citadas, dos demais membros da comissão da

rua ou condomínio.

Decoração

A rua ou condomínio a ser decorado deverá ter no mínimo 80 metros de comprimento de decoração.

Não poderão participar do concurso, ruas e condomínios que por tombamento histórico, proteção ambiental

ou de outra natureza, sejam impedidos de ter suas características e/ou visual alterados.

Uma comissão julgadora visitará as ruas inscritas no concurso para posterior julgamento e premiações do primeiro e segundo lugar.

Premiação da 1ª Fase (3 jogos):

1º Lugar:

• Churrasco 60Kg (carnes e embutidos)

Bebidas (cerveja: 25 caixinhas – refrigerante: 10 fardos – água: 10 fardos);

• 01 Troféu Grande;

• 01 Kit Esportivo contendo: 02 bolas de Futebol, 01 bola de Futsal, 01 bola de Voleibol, 01bola de Handebol e

01bola de Basquete.

2º Lugar:

• Churrasco 40kg (carnes e embutidos)

Bebidas (cerveja: 20 caixinhas – refrigerante: 07 fardos – água: 07 fardos);

• 01 Troféu Médio;

• 01 Kit Esportivo contendo: 01 bolas de Futebol, 01 bola de Futsal, 01 bola de Voleibol e 01bola de Handebol.

Copa começa nesta quinta-feira

A solenidade de abertura da Copa do Mundo 2018 na Rússia ocorre nesta quinta-feira, 14. A seleção brasileira joga nos dias 17 (próximo domingo), 22 (sexta) e 27 (quarta). Suíça, Costa Rica e Sérvia, respectivamente, são os adversários do Brasil na fase de grupos.