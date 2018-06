Foragido do presidio e suspeito de homicídios leva tiro no bairro da Paz

Um dos fugitivos do presídio Francisco d’Oliveira Conde no mês passado, foi alvejado com um disparo de arma de fogo na Rua Valdomiro Lopes, região do bairro da Paz e ainda foi preso pela polícia na tarde desta quarta-feira (13). Além de foragido, Marcelo Barbosa Pereira, é suspeito por pelo menos três homicídios ocorridos nos últimos dias.

Segundo o delegado, Rêmulo Diniz que estava no Pronto Socorro acompanhando a situação do preso, ele informou que estava em diligência com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), quando recebeu o chamado e foram até o local do ocorrido. No lugar ninguém quis passar informações dos suspeitos e logo o encaminharam ao hospital para atendimento com um tiro na lateral da perna direita.

Ainda segundo o delegado, Marcelo além de foragido do sistema Prisional tem em seu desfavor três inquéritos que investigam sua autoria na morte de pelo menos três pessoas na região do bairro Canaã e Belo Jardim. Fatos que ocorreram no tempo em que estava fora do presídio.

Após ser devidamente atendido e liberado, ele deve ser encaminhado diretamente ao presídio da capital.