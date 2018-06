Final de semana será de frio intenso e temperatura deve despencar para 10 graus, prevê o pesquisador Friale

O pesquisador meteorológico Davi Friale prevê uma nova e intensa onda de frio polar desloca-se rapidamente na direção do sul da Amazônia. A frente fria – fenômeno atmosférico que antecede a massa de ar frio – chega ao leste e sul do Acre, no fim da tarde desta quarta-feira (13/6/2018). Neste mesmo dia, logo cedo, o ar frio chega ao Pantanal de Mato Grosso e atinge também Cuiabá. No começo da tarde, avança pelo sul e oeste de Rondônia.

Ao amanhecer do dia seguinte, quinta-feira, já terá chegado ao oeste do Acre e ao sul e sudoeste do Amazonas. A poderosa onda de frio polar vai derrubar a temperatura e o frio vai permanecer por vários dias seguidos, pelo menos até a próxima terça-feira (19/6/2018).

O frio mais intenso ocorrerá no fim desta semana e no começo da outra. Nossas primeiras análises indicam que as mínimas, ao amanhecer de sábado, de domingo e de segunda-feira, devem oscilar entre 10 e 13ºC, nas cidades acreanas de Rio Branco e Brasileia, e nas rondonienses de Vilhena, Costa Marques e Guajará-Mirim. Estas mínimas também devem ocorrer nas cidades mato-grossenses de Cuiabá e de Cáceres, na região do Pantanal. No leste e no sul do Acre, as mais altas temperaturas (no início da tarde), nos três primeiros dias da friagem, devem ficar abaixo de 19ºC, com céu encoberto. No entanto, a sensação térmica – aquela sentida pelo nosso corpo – deve ficar inferior a 10ºC, devido aos ventos intensos e ininterruptos, que estarão soprando da direção sudeste, com rajadas que podem passar de 50km/h. Esta sensação será sentida por quem ficar exposto a tais ventos.