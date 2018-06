Jorge Viana libera R$ 5,6 milhões do Orçamento da União para o Acre

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), junto com Élson Farias, prefeito de Jordão,irão se reunir com o diretor do DERACRE André Mansour, para tratar da reforma da pista de pouso do aeródromo do município. Além disso, o deputado protocolou, nesta terça-feira (12), uma indicação na mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) solicitando do DERACRE (departamento de estrada e rodovias) a imediata reforma da pista. Esta já a segunda indicação que o parlamentar faz no tocante a este assunto.

A pista de pouso de Jordão está em péssima condições para o pouso e decolagem das aeronaves. A má condição fez com que a empresa Rio Branco Taxi Aéreo suspendesse os voos para o município, esta decisão contribuiu com o aumento do preço da passagem da outra empresa que realiza voo para a cidade devido o monopólio. O valor que era de 380 reais saltou para 500 reais, um valor exorbitante considerando o poder aquisitivo dos moradores locais, que na sua maioria são beneficiários de programas sociais.

O município de Jordão é um dos mais isolados do país, para chegar na cidade só é possível por via área ou transporte fluvial, sendo que no período de estiagem apenas barcos pequenos conseguem navegar no rio Tarauacá.

Os moradores da cidade estão revoltados com aumento do preço da passagem e cobram uma solução imediata junto ao governo do Estado. Apoiado pelo parlamento municipal, os munícipes prometem fechar o aeródromo local caso não haja uma resposta do governo para suas reivindicações.

O deputado e o prefeito irão se reunir com o governador Sebastião Viana e o André Mansour para acertar os acordos da parceria entre o Estado e a Prefeitura para a realização da reforma.