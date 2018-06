Bandidos teriam invadido delegacia de Brasileia e levado armas na madrugada desta terça-feira

Dia 12 de Junho é o dia dos apaixonados e amantes manifestarem todo seu amor, trocarem presentes e ainda prepararem todo um ritual para celebração do Dia dos Namorados.

Mas quem não tem tempo para preparar algo especial e deseja dá aquela fugidinha deve ficar atento, pois os motéis da cidade serão poucos para acolher os amantes.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com os motéis e a resposta foi anânime: dificilmente a partir das 11h desta terça-feira (12) se achará um quarto vago para quem deseja ter momentos de prazer a dois. Então, corra!

Reportagem do ac24horas pesquisou os melhores preços e pacotes especiais, confira!

Se você está com pouco dinheiro, a reportagem adianta para você os preços que variam de R$ 20, 00 a R$ 35,00/2h em quarto simples.

Agora se você deseja um encontro para entrar para história, prepare o bolso, pois as suítes temáticas: trem, ônibus e nupcial variam de R$ 190,00 até R$ 290,00. Ainda é possível fazer reservas para logo mais a noite. Lembrando que o tempo de permanência varia de 3h a 6h.

Vale lembrar que, no caso dos motéis, a decoração especial fica por conta do apaixonado, esse mimo custa em média R$ 195,00 (adicional ao preço praticado pelo motel). Os motéis geralmente indicam a decoradora, se você se apressar ainda dá tempo de garantir aquela decoração especial.

Agora, quem deseja algo especial e não tem pena de gastar pode também comprar um dos pacotes românticos ofertados pelos melhores hotéis da cidade. Os preços variam de R$ 320,00 a diária com decoração temática, vinho ou champagne e café da manhã tudo incluso no quarto. Encontramos também pacotes em suítes máster com banheira de hidromassagem por R$ 550,00/ diária com café incluso mais vinho e decoração temática.

Agora se o par deseja impressionar, a reportagem encontrou o pacote vip em uma rede de hotéis que deixou a concorrência no chinelo. Diária por R$ 450,00 em suíte com decoração temática pro Dia dos Namorados mais jantar romântico com direito a música ao vivo. No quarto, total privacidade e conforto com direito a champagne e chocolate e ainda café da manhã na cama. O casal entra às 12h e sai no dia seguinte às 18h. Agora é consultar o saldo da conta e correr pros braços da amada o amado.