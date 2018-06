Vereador dá ultimato a Sebastião: “Se não tiver providencias até sexta, nós fechamos a pista de Jordão”

A paciência da população de Jordão, município distante 462 km de Rio Branco, com as promessas do governo do Acre, chegou ao fim. O vereador Tom Sérgio (PDT) anunciou na manhã desta segunda-feira (11) que a pista do aeródromo da cidade isolada será fechada no próximo sábado, caso o governador Sebastião Viana, do PT, não anuncie um reforma emergencial até a próxima sexta-feira.

Na semana passada, o governador Sebastião Viana foi abordado por manifestantes que protestavam contra o aumento da passagem e reivindicavam uma reforma emergência da pista que estaria oferecendo riscos a segurança dos passageiros. O petista fez uma propaganda anti-Temer e prometeu interceder para impedir o reajuste de passagem e providenciar a reforma da pista.

Segundo o vereador Tom Sérgio, até o momento nada foi resolvido. “Entregamos um documento solicitando a reforma da pista do aeródromo ao André Mansour, diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre), mas caso nossas reivindicações não sejam atendidas a população vai se reunir e fechar a pista para pousos e decolagem por tempo indeterminado”, destaca.

O vereador afirma que as reclamações são recorrentes, mas tudo que os gestores do governo do Acre conseguem apresentar são promessas que são esquecidas e a situação permanece a mesma. “Estamos cansados das promessas. A população que mais ação e menos discursos. Se o governo não sinalizar com a reforma até sexta-feira, o aeródromo será fechado”, finaliza Tom Sérgio.