Quanto vale um telefone da moda para se mostrar descolado com os amigos?

No mundo digital, a informação do dia é a previsão de que os novos modelos de iPhone – devem ser lançados entre agosto e setembro – devem ser mais baratos que o iPhone X. Analistas da TF International Securities, escrevem que um dos novos modelos deve ter a cara do X e custar na casa dos US$ 600 — e não o preço base de mil dólares do outro. É muito dinheiro para um telefone, não acham? Pois bem.

Uma amiga foi em uma loja local interessada em comprar o iPhone 8, uma vez que o X por aqui é raridade. Saiu da loja desanimada. O telefone de 64 GB custava, “apenas”, R$ 8 mil. Achou caro, mas reconheceu que seu desejo pelo “brinquedinho” que todo mundo que é descolado “precisa ter”, merecia o sacrifício e perguntou o que eu achava.

Fui sincera. Para variar, claro.

– Amiga, com oito mil reais termino minha casa, compro todos os móveis e, se duvidar, ainda sobra troco para um jantar legal lá no Jannu’s.

Ela olhou pra mim, me achou meio louca (novidade!), afinal também tenho um iPhone – embora de edição bem inferior-, e disse que mesmo caro, iria se arriscar, pois não pode ficar ‘fora’ do sistema. Se todo mundo tem, ela também precisa ter, ainda que lhe custe um sacrifício de infinitas parcelas e algumas privações pessoais.

Fiquei a pensar nesses valores que nos levam a um consumismo exacerbado, gastos desnecessários apenas porque o outro tem e ‘precisamos ter’. O mundo não deve girar nesse ritmo. Mais que ostentação, precisamos de qualidade de vida, de consciência do que realmente importa, daquilo que verdadeiramente precisamos. E, jamais, devemos nos privar dos pequenos prazeres reais e valorosos, apenas para parecer igual ao outro. A vida é muito mais que um telefone novo.

Pense nisso!

Bom dia!

A beleza e o sorriso de Rúbia Lima, amiga querida que faz a diferença na vida daqueles que a cercam

GOT

Li e preciso compartilhar: Vem spin-off por aí. A HBO deu sinal verde e encomendou o episódio piloto de uma série derivada de Game of Thrones. A nova saga se passará milhares de anos antes da época retratada hoje e nenhum personagem do elenco atual deve participar do spin-off — que também não estreará antes da oitava e última temporada de GOT, prevista para 2019.

Mary Kay

Empresária Sinara Miranda, uma das mais promissoras diretoras de Mary Kay no Acre, prepara uma badalada festa para comemorar os 20 anos de atividade de sua empresa com muitas surpresas para suas clientes. Já estou ansiosa pelas novidades.

Shopping

O Via Verde Shopping também está preparando um pacote de muitas novidades para os seus clientes a partir do mês de junho. Tudo guardado em segredo. Devem apresentar as novidades a jornalistas, influenciadores digitais e clientes nos próximos dias. Vem coisa boa por aí.

Feira Internacional

Falando em Shopping, já está rolando por lá aquela tradicional feira internacional de produtos que vão de roupas a comidas de vários países do mundo. A novidade deste ano é uma área só com produtos sírios. Tem comidinhas, temperos e, claro, tudo de bom que essa terra tão massacrada por guerras, mas tão rica em cultura, nos oferece. O apoio é do Sebrae-Acre.

Ana Lúcia, Daniel Batistela, Fábio, Vinicius, Ricardo Rodriguez e Gerson Ribeiro, devidamente paramentados, foram prestigiar a vitória do Atlético Acreano no Tonicão, domingo à tarde. Deram sorte. Já que o Corinthians só perde, puderam se alegrar um pouco a vitória do Galo.

Respeito

Li uma nota da prefeita Socorro Neri sobre um dos muitos ataques que ela sofreu na internet nos últimos dias. Você não precisa concordar com a sua gestão. Também não precisa concordar com os altos preços das passagens de ônibus. Mas daí a atacar a honra, a vida e a moral da prefeita, é mais que abuso. É crime mesmo. E abominável.

Unidade

Minha solidariedade à prefeita neste momento em que sofre tantos ataques à sua honra. Sabe, professora Socorro Neri, sei bem o que é isso. Já passei por isso. Sei o quanto dói na alma. Que Deus possa confortar seu coração. E não custa lembrar que, por mais que a dor não seja reparada por homens, o caminho da justiça é o melhor para que o respeito se restabeleça minimamente.

Desembargadora Eva Evangelista, decana do Tribunal de Justiça, magistrada que muito honra a sua origem de família tradicional acreana, foi uma das responsáveis por abrir as portas do Poder Judiciário Acreano na semana passada para um debate de extrema importância: a Cosmovisão Bíblica e a Transformação da Sociedade pela visão do Reino

Gratidão

Minha família sofreu três baques pesados nos últimos 25 dias. Morte é sempre algo doloroso, difícil de lidar. Mas nessas horas é bom saber que podemos contar com amigos. Obrigada a cada um que orou, chorou e esteve conosco nesse tempo. Que o Senhor os restitua 10 vezes mais.

Copa

E quinta-feira começa a Copa da Rússia. O que isso significa? Difícil dizer em um país cansado de guerras particulares, corrupção estampada diariamente nos jornais e, no caso do Acre, uma sociedade cerceada pelo medo das facções. Mesmo assim, não vamos deixar de torcer pelo menino Neymar (não sei o nome dos outros jogadores, me julguem) e pelo goleiro gatinho, para que não nos permita aquela malfadada vergonha do Mineirão de triste memória.

Karina Costa, filha dos produtores rurais Osmarinho e Terezinha Costa, moradores do ramal Vai Quem Quer, em Xapuri, ganhou festa de aniversário com a presença do senador Gladson Cameli e deputado federal Alan Rick, no último sábado, além de centenas de amigos da família