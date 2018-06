Marcus Viana não acredita empate com Gladson em Rio Branco e fala em “novas pessoas” em seu eventual governo

Moradores da Estrada da Sobral, via localizada em um das regiões mais populosas de Rio Branco resolveram aproveitar o clima de Copa do Mundo que se avizinha para pintar os buracos do acesso com a cores da seleção brasileira em protesto contra a prefeitura.

Os moradores pintaram ao redor dos buracos com as cores verde, amarelo, azul e branco e escreveram a frase “Copa na Lua”.

A solenidade da Copa do Mundo 2018 na Rússia ocorre no dia 14, próxima quinta-feira. A seleção brasileira joga nos dias 17 (próximo domingo), 22 (sexta) e 27 (quarta). Suíça, Costa Rica e Sérvia, respectivamente, são os adversários do Brasil na fase de grupos.

