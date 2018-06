Kamai diz que oposição ficará com inveja quando ver time da Frente Popular em foto

O governador Sebastião Viana atacou de profeta na noite desta segunda-feira, 11, em evento do PT no Afa Jardim em Rio Branco, ao afirmar que vai colocar a faixa de governador em Marcus Viana nas primeiras horas de janeiro de 2019. A declaração de Sebastião foi dada durante o encontro Oficinas Regionais de Construção do Plano de Governo.

“Na primeira hora do dia primeiro de janeiro de 2019 a gente vai estar colocando a faixa de governador no Marcus Alexandre”, disse Viana ao exaltar o ex-prefeito de Rio Branco.

O governador aproveitou para criticar a série de reportagens do Fantástico, da Rede Globo, que põe o Acre no topo do mapa da violência no país.

“Aquela matéria do Fantástico, da Rede Globo, não vai nos atingir. Nós estamos estado de guerra por causa da omissão do governo federal”, disse.