Homem mata esposa a facadas na Vila Campinas; marido está foragido

Entre os dias 12 e 13 de junho, uma intensa onda de frio polar atingirá o Brasil, despencando bruscamente as temperaturas, prevê o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Isso significa que a noite do Dia dos Namorados, na próxima terça-feira, 12, será com temperatura agradável, boa para os casais apaixonados.

A onda de ar frio mais intensa deverá chegar ao sul da Amazônia Ocidental e ao oeste de Mato Grosso por volta do dia 13, derrubando a temperatura, principalmente no leste e no sul do Acre, no sul e oeste de Rondônia e na região do Pantanal Mato-grossense.