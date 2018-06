Bujari: Batalhão de Operações Especiais apreende mais de 92 quilos de maconha em chácara

O empresário Elcimar Santiago Júnior [mais conhecido como Júnior Boca Cheia], famoso entre os investidores de marketing multinível, foi preso na semana passada, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após voltar ao país para conversar com alguns colegas da empresa a qual ele participava, a D9lub.

Boca Cheia já estaria sendo investigado no país vizinho por prática de pirâmide financeira. A informação chegou à reportagem do ac24horas no último sábado, dia 09, e, segundo apurado, Júnior estava em um hotel da cidade boliviana na hora da prisão. A família do empresário não retornou aos chamados do site.

No Brasil, Elsimar também já foi investigado pela polícia. Em 2013, no auge da TelexFree, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Decco), intimou o empresário para se explicar sobre o trabalho que fazia enquanto divulgador da Ympactus/Telexfree e sobre supostas ameaças que a juíza Thaís Queiroz, que bloqueou a empresa, vinha sofrendo.