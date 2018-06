Sem Lula, Marina vence em todos os cenários de segundo turno, diz pesquisa Datafolha

A Sugoi Incorporadora e Construtora está participando do Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal (CEF). O evento acontece no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac) até o próximo domingo, dia 10.

No leque da incorporadora, a Sugoi apresenta o mais novo empreendimento imobiliário do Acre: o Sports Gardens da Amazônia, que deve ficar pronto em 36 meses, numa das áreas de Rio Branco que mais cresce, a Floresta Sul.

E na abertura do Feirão, a Sugoi trouxe ao Acre, para animar os clientes e participantes do evento, dois dos Vingadores: Hulk e Homem de Ferro. Enquanto a criançada se divertia, os papais e mamães aproveitavam pra conhecer os detalhes do empreendimento.

E a dupla e super-heróis fica na Capital dos acreanos pelos próximos dias, nos seguintes horários e locais: Sábado: Feirão: 10H as 11H / 13H as 14H ou Shopping: 17H às 20H | Domingo: Feirão: 12H às 13H ou Shopping: 15H às 18H



O representante da Sugoi no Acre, Alexandre Camargo Lui, pontua que estar no feirão é uma oportunidade importante no processo de apresentação do Sports Gardens à população acreana. Não apenas um empreendimento imobiliário, mas a oportunidade de, verdadeiramente, se conseguir “a casa própria”.

“Esse é um condomínio clube com dois ou três dormitórios, que tem todo um complexo de lazer, de onde o morador não precisa sair. Estamos mostrando um conceito real de se viver bem, e para você ter ideia, já no primeiro dia, conseguimos alcançar muitas pessoas”, fala.

Alexandre relembra que a Sugoi tem um olhar diferenciado para quem sonha com um imóvel próprio e que também cabe do bolso. “Nós fazemos o melhor negócio para que essas pessoas, esse público, possa adquirir um imóvel com a gente. Também olhamos o lado social, e trabalhamos para não apenas criar um produto, mas torna-lo acessível de forma a atender a demanda do mercado”, avalia.



Sugoi: Marca presente no mercado

A Sugoi está presente de forma marcante e consolidada no ramo imobiliário, com profissionais que contam com mais de 30 anos de experiência em gestão e atuação no promissor segmento da primeira moradia. É reconhecida por oferecer produtos com excelente qualidade e melhor custo-benefício do mercado.

Além disso, os projetos inteligentes apostam em segurança, conforto e inovação, aliados a um preço acessível. Valores que cabem no bolso da maioria dos trabalhadores que querem um bom lugar para viver. A empresa já atua há vários anos em São Paulo, e agora chega ao Acre com um novo conceito de ação.