Nós não vamos esconder o Lula, diz presidente do PT no Acre

O presidente do diretório estadual do PT no Acre, André Kamai, afirma que o partido no Estado não irá descolar a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dos seus candidatos majoritários, incluindo o ex-prefeito Marcus Viana (PT), escolhido para concorrer à sucessão de Sebastião Viana (PT) no Palácio Rio Branco.

André Kamai, junto com outras lideranças petistas locais, incluindo Sebastião, participou do lançamento da pré-candidatura de Lula na noite da última sexta-feira (8) em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

“Nós não vamos esconder e tirar o Lula da cena. O Lula é o mais importante líder político vivo que nós temos hoje, e ele tem um legado extraordinário. Nós não vamos prescindir de dialogar com as candidaturas majoritárias [no Acre] a candidatura do Lula”, afirma kamai.

O dirigente petista afirma que o partido fará a campanha do ex-presidente no Acre “com muito orgulho”. “A gente tem convicção absoluta de que o Lula é inocente. Não temos nenhum motivo para escondê-lo”.

Condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região, Lula cumpre pena desde o último dia 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A condenação foi por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.

Com a sentença em segunda instância, Lula ficou enquadrado na Lei da Ficha Limpa, tendo sua candidatura impedida de ser homologada pela Justiça Eleitoral. Para André kamai, no entanto, a própria Lei da Ficha Limpa assegura a participação do ex-presidente no pleito, já que ela só veta a participação de pessoas cujos processos tenham sido esgotados todos os recursos.

“O Lula está enquadrado [na Lei da Ficha Limpa], mas não está inelegível, impedido ainda. A lei diz que você só está impedido quando o processo está concluído, transitado em julgamento. O Lula está preso por um julgamento em segunda instância. Ele não está definitivamente condenado”, pondera André Kamai.

Segundo ele, há jurisprudência no Judiciário brasileiro que assegura a possibilidade de Lula concorrer ao Palácio do Planalto. “Nós estamos apegados justamente na Lei da Ficha Limpa. É ela que assegura a candidatura do Lula.”

Otimista, o presidente do PT avalia que não só a possibilidade de registro do nome do ex-presidente na corrida presidencial é possível, como também as chances de vitória nas urnas são concretas.

O petista voltou a criticar o que considera um ataque da grande mídia à imagem de Lula e do PT, bem como um julgamento seletivo por parte do Judiciário.