Em Rio Branco, diesel tem redução média de R$ 0,43 para consumidor

A Universidade Federal do Acre (Ufac), através da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), está com edital aberto para preenchimento de vagas residuais nos cursos de graduação da Ufac para o segundo semestre letivo de 2018.

As inscrições poderão ser realizadas em Rio Branco, no serviço de Protocolo do campus-sede, e em Cruzeiro do Sul, na subprefeitura do campus Floresta, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no período de 11 a 14 e de 18 a 22 de junho, mediante preenchimento de formulário-padrão disponível no edital e entrega de documentação pertinente à modalidade de concorrência.

A seleção das vagas será realizada em duas etapas: a primeira etapa, de caráter eliminatório, consistirá de análise de documentos. A segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada somente quando o número de candidatos classificados na primeira etapa, por modalidade de ingresso, for superior ao número de vagas ofertadas no curso, e consistirá na análise do coeficiente de rendimento ou em prova objetiva.

Serão ofertadas as vagas residuais dos cursos de graduação decorrentes do desligamento de estudantes em virtude de jubilamentos, falecimentos, desistências, transferências para outras universidades, remanejamentos internos e reopções.

As vagas residuais poderão ser preenchidas por alunos de outras instituições de ensino superior, nacionais ou estrangeiras, devidamente credenciadas por órgão competente no país, por alunos de outros campi da Ufac e por portadores de diploma de nível superior.

(Roseane Dantas, estagiária Ascom/Ufac; acadêmica do 6º período de Comunicação Social/Jornalismo)