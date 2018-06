Eber Machado registra queixa por ameaças a sua atuação na CPI dos Transportes

Um homem identificado pela polícia como como Edmilson Santana foi morto a tiros manhã deste domingo (10), na rua Felicidade, no bairro Vitória, na periferia de Rio Branco, após discutir e esfaquear a mulher. A vítima, segundo populares, não tinha envolvimento com organização criminosa.

Segundo informações de populares, Edmilson teria chegado em casa alcoolizado e começado uma discussão por conta de ciúmes. Descontrolado, ele atacou a mulher identificada como Marcela. Santana desferiu vários golpes no rosto e no corpo da mulher. Ao sair de casa, ele foi espancado e morto com dois disparos de arma de fogo por homens que fugiram do local após o crime.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a mulher em estado grave ao Pronto Socorro. O local ficou isolado até a chegada da perícia e a polícia saiu a procura dos suspeitos do homicídio. Populares disseram ter visto tudo mas, com receio de retaliação, preferiram se calar.