Vereador denuncia sabotagem para não aprovar votação aberta em sessão

O vereador Neto do Jamil, do PSD em Rodrigues Alves, denunciou uma manobra orquestrada, segundo ele, pelo prefeito da cidade, Sebastião Rodrigues (MDB), para evitar que o projeto que acaba com votações secretas na casa fosse votado na sessão da última quinta-feira (7).

Segundo o vereador, orientados pelo prefeito e cooptados pelo presidente da Câmara, Saulo Vasconcelos(MDB), cinco vereadores que estavam na cidade, boicotaram a sessão, impossibilitando a votação por falta de quórum.

Ainda de acordo com Neto, cortaram o até o cabo da internet da Câmara para evitar que a sessão fosse transmitida em tempo real.

“O prefeito quer a todo custo manter as votações secretas para barrar as já reprovadas prestações de contas de seu antecessor e também as dele quando forem levadas ao plenário. Infelizmente tem vereadores que se submetem a esse jogo favorecendo a impunidade e a indecência. Em tempos em que a sociedade clama por transparência, querem colocar pra debaixo do tapete as falcatruas praticadas com o dinheiro público”, disse.

O projeto que propõe o fim da votação secreta é de autoria de Neto e seria votado na sessão passada, mas cinco vereadores, inclusive um do seu próprio partido, boicotaram a votação.

Ainda segundo o vereador, o grupo quer aprovar em votação secreta a prestação de contas do ex prefeito Francisco Ernilson, o Burica, rejeitada duas vezes no plenário.

A reportagem tentou contato com o prefeito Sebastião e o presidente da Camara Saulo, mas nenhum deles atendeu as ligaçoes.