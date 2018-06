Mulher cai do segundo andar de condomínio e é levada ao PS

Uma mulher que não teve nome divulgado foi encaminhada ao Pronto Socorro na tarde deste sábado (09), com suspeitas de fraturas, após supostamente ter se jogado de um condomínio localizado no bairro Morada do Sol.

Segundo informações de testemunhas, a mulher foi vista caindo do segundo andar do prédio, West Amazon, localizado nas proximidades da Sede do Corpo de Bombeiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e prestou os primeiros socorros no lugar.

Apesar da queda, ela foi encaminhada consciente ao hospital e a suspeita é de que ela tenha sofrido fraturas pelo corpo. A hipótese é de tentativa de suicídio.

PREVENÇÃO

No Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), foi criado um setor de plantão com psicólogos e psiquiatras para atender pessoas com tendências suicidas e/ou com depressão. Caso conheça alguem que apresente tendências suicidas leve para atendimento no Hospital e previna o suicídio.