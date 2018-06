Brasileiros são presos após matar homem em Cobija, na Bolívia

Os jovens parlamentares eleitos pelo Programa Jovem Parlamentar, de iniciativa da Secretaria de Educação do Estado, estiveram no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) na manhã deste sábado, 9, para participarem da penúltima palestra do ciclo promovido pelo Tribunal. O servidor Maydano Miranda falou sobre “Cidadania e Participação”, fazendo uma análise sobre o que é cidadania, quem é o cidadão e como exercer a cidadania.

O encontro teve início às 9 horas, no plenário do TRE e contou com uma série de dinâmicas envolvendo os jovens parlamentares. O objetivo do ciclo de palestras promovido pelo TRE é a formação da consciência política nos jovens, tornando-os multiplicadores dos conceitos que estão sendo abordados a cada sábado.

No próximo sábado, 16, será o encerramento da atividade com uma palestra a ser ministrada pela presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari. A magistrada falará aos jovens sobre o dever da ética. “Conversaremos sobre a ética vista sob diversos aspectos, seja na política, na família, na escola ou na relação com o trabalho”, destacou.

A presidente anunciou aos participantes que no último encontro haverá entrega de certificados, além dos sorteios de um tablet e outros prêmios.