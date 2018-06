Socorro Neri homologa reajuste na tarifa do transporte coletivo de Rio Branco

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), sancionou, nesta sexta-feira, dia 08, o pedido de reajuste para R$ 4,00, na tarifa do transporte coletivo da Capital. O anúncio foi feito à imprensa, na sede da Prefeitura, no Centro. Ela também anunciou novas licitações para o serviço.

A passagem passa, portando, para R$ 4,00 [no dinheiro], e R$ 3,80 [na bilhetagem eletrônica]. Estudantes continuam pagando R$ 1,00, contando com o subsídio do Município. A tarifa, no entendimento da prefeita, é “justa”, e os valores foram revisados pela equipe técnica da Superintendência de Transportes e Trânsito (RBTRANS).

“Esse estudo foi revidado a meu pedido, após o anúncio da redução no preço do diesel. Todos aqueles que queriam estar inseridos na bilhetagem eletrônica continuarão pagando o que hoje é a tarifa de transporte coletivo, que é R$ 3,80. O que estamos sancionando é uma decisão que trás segurança jurídica”, destacou a prefeita.

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, mais de 75% dos usuários utilizam a bilhetagem eletrônica, e esse número poderá chegar a 100% caso os usuários queiram, como dito acima, se inserir no grupo daqueles que já usam o cartão magnético para serem transportados pelos ônibus de Rio Branco.

Nova licitação será aberta em breve

Além de anunciar a sanção do aumento na tarifa, Socorro Neri, após ser questionada pelo ac24horas, revelou que a Rbtrans já está autorizada a realizar estudo sobre a implantação de linhas expressas para a Capital dos acreanos. E completou: também haverá edital para a exploração de novas linhas na cidade.

“Junto com essa decisão, durante todo o processo de estudo, também realizamos discussões com a Rbtrans e nós faremos, muito em breve, o lançamento de dois editais. Isso consta inclusive no nosso plano de governo: um para novas linhas e outro para as linhas expressas e para os ônibus executivos, para garantir que tenhamos mais ônibus circulando na cidade”, destaca a prefeita.