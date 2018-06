Pesquisa Delta/TV Gazeta revela cenário nebuloso nas eleições do Acre em 2018

Na manhã desta sexta-feira, 8, a Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e seis mandados de prisão. Durante a ação foram presos sete indivíduos, sendo cinco em Cruzeiro do Sul, um em Porto Walter e outro em Rio Branco. Também foram apreendidos cinco veículos. Os veículos. Os objetos, segundo a PF, eram usados para o tráfico de drogas. Ainda foram recolhidos cerca de RS 2.500,00 em espécie e diversos relógios.

O objetivo da operação foi desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas onde os integrantes atuavam baseados na cidade de Cruzeiro do Sul. Essa organização trabalha de forma esquematizada com cada um dos membros ocupando funções distintas e bem delimitadas. Existem aqueles que atuam no transporte da droga, bem como outros que são encarregados apenas da movimentação do dinheiro proveniente da venda delas

Ao longo da fase investigativa, a Polícia Federal realizou diversas ações relacionadas com a operação de hoje.

Até o momento, não foi encontrado nenhum elemento concreto que evidencie que esse grupo integre ou seja associado a alguma facção criminosa. A polícia Federal não divulgou o nome dos envolvidos.