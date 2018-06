Patinha Carente realiza sebo na FAAO, na capital, para arrecadar fundos

Nesta sexta-feira, 8, será realizada a grande final do campeonato de futsal xapuriense 2018. Equipes masculinas e femininas participam do evento na disputa pelo título. Os jogos serão no Ginásio de Esporte Álvaro da Silva Mota, a partir das 18 horas.

O campeonato é uma realização da Prefeitura Municipal de Xapuri, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Desporto (FMCD), com apoio de instituições num resgate histórico da competição, que há quatorze não era realizada no município.

De acordo com presidente da FMCD, Jorge Alves, a proposta é incluir a programação no calendário esportivo do município.

Disputam a final pela equipe masculina Delegas x Ponte Preta e feminina, Chelsea x Real Tereré.

Durante a disputa, serão escolhidos o melhor jogador, melhor goleiro, jogador revelação e melhor artilheiro.

O campeonato teve início em março deste ano, com 18 equipes, sendo 14 masculinas e quatro femininas, num total de 188 atletas envolvidos.