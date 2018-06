Jéssica Sales foi a parlamentar da bancada federal do Acre que mais empenhou recursos para os municípios do Acre

Dayana Maia

Um levantamento realizado com base em dados dos portais da Câmara dos Deputados, do Sistema de Convênios (Siconv) e Associação dos Municípios do Acre (AMAC) demonstra que a deputada federal Jéssica Sales (MDB) foi a parlamentar da bancada federal do Acre, que mais empenhou recursos extraorçamentários e emendas parlamentares para os municípios.

Em três anos e meio de mandato, Jéssica Sales empenhou R$ 76,9 milhões para os municípios acreanos, dedicando seu mandato a causas municipalistas, priorizando a busca de recursos para assegurar o que ela classifica como “o continuo desenvolvimento dos municípios e a atenção as comunidades do interior”.

O levantamento foi realizado com dados coletados até maio de 2018. Nos primeiros cinco meses de 2018, Jéssica Sales conseguiu empenhar R$ 10,5 milhões. Os recursos beneficiam as áreas da saúde, assistência social, infraestrutura urbana, saneamento básico, produção agrícola, educação, esporte e lazer, serviços essenciais e de grande alcance, que contemplam a maioria da população.

Do total dos recursos empenhados, já foram liberados R$ 31.896 milhões, que estão em execução pelas prefeituras para custear despesas da Saúde, comprar equipamentos e executar obras de infraestrutura, conforme projetos apresentados pelas administrações municipais beneficiadas.

O restante do valor empenhado no período em que ela intensificou agendas para garantir os recursos, aguarda a elaboração dos projetos pelas prefeituras e a aprovação pelos Ministérios. “Somente após vencida esta etapa, será possível interceder pela liberação do financeiro”, destaca a parlamentar.

Jéssica Sales é considerada pela mídia uma deputada municipalista, por se preocupar com as questões dos municípios e colocar seu mandato permanentemente à disposição dos prefeitos e de suas gestões “Fico no aguardo da aprovação pelas prefeituras, e reafirmo, os recursos já estão empenhados e assegurados aos municípios”, diz Jéssica Sales.

Os municípios contemplados com os recursos que foram destinados por Jéssica Sales em três anos de mandato são os seguintes: Acrelândia, Porto Walter, Porto Acre, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Manoel Urbano, Jordão, Epitaciolândia e Brasiléia.

Apesar de iniciante na política, Jéssica Sales desempenha um mandato com seriedade e demostrando a que veio, se destacando como uma parlamentar aguerrida em defesa dos interesses da população. Sem medir esforços, ela percorre os órgãos federais para captar recursos para investimentos no Estado.

Por esta via de atuação e com um mandato próximo do povo do Acre, a emedebista se sobressaiu pelo montante de recursos que levou para atender projetos que foram debatidos com a população e os gestores municipais nestes três anos e meio de mandato na Câmara Federal, se destacando como a deputada que mais destinou recursos aos municípios do Acre.