Após denúncia do ac24horas, prefeitura recupera abrigo de ônibus e pavimento asfáltico na entrada do Tancredo Neves

Assessores de Sebastião Viana tentam desconstruir a informação espalhada nas redes sociais e em grupos de WhatsApp de que o governador teria viajado na manhã desta quinta-feira, 07, sem avisar com o intuito de inviabilizar a candidatura ao Senado do petista Ney Amorim, presidente da Assembleia Legislativa. De acordo com a linha sucessória prevista na Constituição, o presidente da Assembleia é quem assume o Estado, mas por causa de sua pré-candidatura, Ney também deve se ausentar para não se tornar inelegível.

Em sua conta no Facebook, o porta-voz do governo informou que Sebastião Viana viajará a partir do meio-dia e que o desembargador Francisco Djalma, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre, assume o Estado. O porta-voz também informou que Ney e Nazaré Araújo, atual vice-governadora, suplente de Jorge Viana, pré-candidato à reeleição, foram formalmente avisados.

Não é a primeira vez que se noticia nos bastidores sobre supostas “cascas de banana” de Sebastião Viana a Ney. Há um mês, quando cumpria agenda em uma comunidade em Porto Walter, o presidente da Assembléia foi avisado de última hora sobre uma viagem do governador e sua vice para fora do estado e teve que suspender às pressas a agenda na cidade. Ele decolou em um avião para a cidade de Guajará, no Amazonas, vizinha a Cruzeiro do Sul, e ficou lá até o retorno do governador ao Acre.