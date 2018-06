Sejudh anuncia mudança de endereço para atendimentos na Capital

O governo de Sebastião Viana (PT), por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), vai desembolsar R$ 800 mil com a contratação da organização não-governamental (ONG) científica Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (Ipam) para revisar o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Estado.

O contrato foi publicado na edição desta quinta-feira (7) do “Diário Oficial”. A contratação ocorreu com dispensa de licitação. A não concorrência teve parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado. Os recursos serão retirados do Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental- PROSER/ REDD.

O programa tem como um de seus financiadores o banco alemão KFW. Conforme especificado, o Ipam fará trabalhos de consultoria para revisão e atualização do ZEE, documento oficial que identifica as regiões de potencial desenvolvimento econômico do Acre, definindo as melhores práticas para cada uma delas.