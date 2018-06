Morre Ale Assem de Carvalho, professor em várias escolas públicas de Rio Branco

A torcida do Flamengo fez valer o velho ditado que diz que “a vingança é um prato que se come frio” e aproveitou a vitória do time rubro-negro sobre o Fluminense, na noite desta quinta-feira, para zoar o tricolor pastor Agostinho Gonçalves que semana passada declarou através de um vídeo que o Brasil seria bem melhor sem o time carioca e sua torcida.

“Pastor Agostinho. Seu novo time ganhou do seu antigo time. Somos líder absoluto!! Benção ein?”, brincou Herlynson Carvalho

“Agostinho Gonçalves, o Brasil que eu quero é o que o Florminense não passe tanta vergonha igual tá passando jogando com o Flamengo! (sic)”, postou internauta Márcio Batista.

Entenda a polêmica

O vídeo humorado do pastor Agostinho Gonçalves, líder da Igreja Batista do Bosque, postado semana passada, pedindo um país sem flamenguistas, repercutiu para além do imaginável e foi levado a sério por parte da nação rubro-negra.

Para tentar pôr fim a polêmica, Agostinho vestiu, logo após “apanhar” no Facebook, a camisa do Flamengo e postou a imagem em sua página com a seguinte legenda: “E agora?”.

O vídeo

Torcedor fanático do Fluminense, o líder religioso entrou na brincadeira do vídeo sobre “o Brasil que eu quero”.

No vídeo, Agostinho pede um Brasil sem o Flamengo e sem flamenguistas e diz que em dias de jogo do time carioca, os crentes torcedores do Urubu deixam de ir ao culto. A brincadeira do líder espiritual tomou a rede.

“Esses seres que perturbam a gente, que tiram a nossa paz, que se acham donos do mundo”, diz o tricolor Agostinho no vídeo.

Na noite desta quinta-feira, logo após o Fla x Flu, houve torcedor que foi à página do pastor e brincou: segue o líder!

O Flamengo é líder do Brasileirão com 23 pontos. O time venceu seu rival no estádio Mané Garrincha com um público de mais de 60 mil pessoas, o maior do campeonato até aqui.