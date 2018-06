Greve dos funcionários do Hospital do Juruá completa duas semanas

As apresentações do 3º Festival Estudantil da Canção – FEC 2018, promovido pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Adjunta da Juventude (SEJUV), iniciam nesta sexta-feira, 8, na Escola Leôncio de Carvalho, na Vila da Amizade, a partir das 14h30. Alunos das escolas Darci Vargas, Lourival Pinho, Sebastião Pedrosa, Raimunda Pará e da própria Leôncio de Carvalho apresentarão músicas autorais e também interpretarão músicas já conhecidas. Serão apresentações individuais e de bandas.

No dia 14 de junho, o Festival chega à Universidade Federal do Acre, com a apresentação de estudantes da própria UFAC e de outras instituições de ensino superior públicas e privadas. A inclusão de universitários é uma inovação desta edição do FEC. “A prefeita Socorro Neri incentivou a inclusão dos universitários e essa é a grande novidade do FEC 2018”, explica Daniel Alves, titular da secretaria da Juventude.

No total, 311 estudantes de 48 escolas municipais e estaduais, públicas e particulares, além de universidades se inscreveram no FEC 2018, que terá 7 eliminatórias e a grande final no dia 10 de agosto da Praça da Juventude, no Segundo Distrito. A edição de 2018 mostra que o Festival tem se consolidado e crescido a cada. Em 2017, foram 268 inscritos no FEC.

Em cada apresentação os jurados selecionam 4 candidatos, sendo 2 deles com músicas autorais e 2 de interpretações de obras de outros artistas.

Premiação

Serão premiados os três primeiros colocados, sendo R$3 mil para o 1º lugar, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro colocado. O vídeo mais curtido receberá prêmio no valor de R$ 500,00. E a torcida mais atuante será premiada com kit de Rádio Escolar.