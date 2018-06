Deficiente físico de 72 anos se machuca ao cair de moto em atoleiro de ramal

O idoso Carlos Peres Mota, de 72 anos, se machucou ao cair de moto em um atoleiro no Ramal do Lagoa, em Rio Branco. Ele tentava voltar para casa quando a motocicleta dele, que tem uma carrocinha acoplada, tombou e o deixou no chão. O caso ocorreu nesta quarta-feira, dia 06.

Carlos conta que já procurou diversas autoridades, e que após o acidente, conversou com o diretor da Emurb, Marco Rodrigues, mas que ao invés de ajudar, mandou que ele falasse com outro funcionário da empresa municipal. O homem disse ainda que até com o ex-prefeito Marcus Viana já falou.

“Rapaz, isso é um absurdo, porque já faze doze anos que eu estou nessa batalha. Eu lutava com o Marcus Alexandre desde quando ele era diretor lá no Deracre, e nunca fizeram nada. Eu sou um deficiente físico, e preciso desse ramal para me locomover com a minha motinha. Não sei mais a quem recorrer”, desabafa.

Carlos Peres também diz que não quer muito, mas pede que a prefeitura faça, de imediato, uma intervenção na via. “Olha, não queremos muito, é só uma intervenção aqui nessa estrada. Já são doze anos pedindo e nada, a gente precisar que esse pessoal aí nos ajude. Já falei até com o Capacete, que é engenheiro da Emerb e nada”, completa.

A reportagem do ac24horas não conseguiu contato com o diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, nem com o engenheiro Mário Capacete, com quem Carlos diz ter conversado sobre os serviços. O espaço segue aberto.