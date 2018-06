“O PT viabilizou os deles, o resto é resto dentro da FPA”, diz Manoel, do PHS

A manifestação do presidente do PHS no Acre, Manoel Roque Lima, em sua página no Facebook, contra o PT, é a constatação de uma relação desgastada entre o partido, que comanda o Estado do Acre há 20 anos, e seus apêndices, as siglas pequenas que vivem ao redor e sob o poder petista e vianista.”O PT viabilizou os deles, o resto é resto dentro da FPA”, disse Roque.

Não é de hoje que Roque anda chateado com o tratamento dispensado a ele, seus comandados e aliados. Nos bastidores, o abelha-mor do PHS não esconde sua insatisfação com o que ele chama de “rasteira” e complô contra seu grupo. Ele só não diz publicamente o que lhe aflige, mas anda prometendo “chutar o pau da barraca”.

Na segunda-feira, 04, Roque postou: “As urnas já estão dando um recado à esquerda no Brasil. A ex-Mdbista Kátia Abreu, muito influente no agronegócio, atualmente no PDT, obteve apenas 15% dos votos válidos para governador de Tocantins até dezembro. Ficou em quarto lugar, com total apoio da cúpula do PT nacional. Mauro Carlesse (PHS) é governador interino e vai para o segundo turno contra Vicentino Alves (PR) (sic)”.