MPAC pede esclarecimentos sobre reajuste em valor de passagem de transporte público em Rio Branco

Tendo em vista o recente anúncio no reajuste do valor das passagens do transporte público no município de Rio Branco, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, receberá, nesta quinta-feira (7), para prestar esclarecimentos, a equipe técnica responsável pela elaboração da planilha que fundamenta o reajuste da passagem no município de Rio Branco.

Diante disso, a promotora de Justiça de Defesa do consumidor, Alessandra Garcia Marques, procederá à apreciação da necessidade ou não da realização de uma auditoria para atestar a legitimidade dos dados que compõem a referida planilha.

Diretoria de Comunicação do MPAC