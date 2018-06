Ministério da Justiça seleciona tutores para curso online de Libras EAD

O líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado Lourival Marques usou a tribuna da Casa na manhã desta terça-feira (5) e deu o tom do que vai ser a campanha eleitoral deste ano no Acre. O petista acusou o pré-candidato ao governo do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), de se embriagar em um bar da cidade de Tarauacá e criar suposto ataque terrorista a aeronave que o transportava e se encontrava na pista do aeródromo do município.

“O PT foi acusado, por parte de Gladson, de vandalismo. Não houve por parte de nenhum membro ou militante do PT envolvimento no episódio. Quando foram verificar quem participou do ato ficou constatado que seriam pessoas da oposição que estavam numa mesa de bar com o pré-candidato. Ele inventa muita conversa, muita história para poder acusar nosso partido. Quero dizer que nosso partido está preparado para responder”, ressalta Lourival Marques.

O parlamentar petista afirma que Gladson Cameli estaria bebendo com os supostos vândalos. “A pessoas se embriaga em um bar no município, cria um ato e acusa membros dos PT para dizer que seu avião depredado. O PT vai tomar as providências com relação a sua fala e seu ato de colocar o que aconteceu na conta de nosso partido”, disse Marques, que não revelou quais seriam as providências que o Partido dos Trabalhadores adotaria em relação ao episódio.

Após discurso do petista, nenhum deputado que apoia a candidatura de Gladson Cameli se manifestou na Tribuna da casa sobre o episódio.