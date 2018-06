Inscrições para o Casamento Coletivo em Rio Branco são prorrogadas

As inscrições para o Casamento Coletivo, em Rio Branco, foram prorrogadas. O encerramento seria no dia 30 de maio, porém, como não foram concluídas as 2 mil vagas disponíveis, o prazo foi estendido até a totalização da distribuição de senhas.

Para as inscrições, os interessados devem ser dirigir à unidade do Projeto Cidadão, localizada ao lado do Fórum Barão do Rio Branco, no centro da Cidade, das 8h às 12h, com os documentos necessários (veja no quadro abaixo). As certidões dos noivos precisam ser atualizadas.

A atividade, que faz parte do Projeto Cidadão, idealizado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) em 1995, visa oficializar a união dos casais que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com as despesas das taxas exigidas. Pelo Projeto Cidadão, todo o procedimento é gratuito.

A cerimônia nupcial será realizada no dia 14 de setembro, no estádio Arena da Floresta.

Confira os documentos necessários:

Noivos Solteiros: Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).

Noivos Divorciados: Certidão de Casamento original com Averbação do Divórcio (legível sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia)

Noivos menores de idade (entre 16 a 18 anos incompletos): Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar Certidão de Óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável.

*Certidões devem ser atualizadas. As que antecedem janeiro de 2017 não serão aceitas para o procedimento de habilitação do casório.