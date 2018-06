Eber afirma que reajuste da passagem é um ato covarde patrocinado pela RBTrans

O deputado estadual Eber Machado (PDT) usou a tribuna da Alea na manhã desta quarta-feira (6) para questionar o aumento da passagem de ônibus de R$ 3,50 para R$ 4,00 – que foi anunciado pela RBTrans. De acordo com o parlamentar, um dos principais motivos alegados para o reajuste da passagem de ônibus seria o preço do óleo diesel, mas mesmo com o anuncio da redução no valor do combustível e um novo pedido da prefeita Socorro Neri (PSB) para fazer uma nova análise da planilhas, o Conselho Tarifário manteve o reajuste de R$ 0,50.

Eber Machado afirma que o aumento da passagem de ônibus é um ato covarde patrocinado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), que em detrimento ao interesse dos usuários do transporte público estaria defendendo os interesses dos empresários. O deputado destaca que, “enquanto Manaus e Porto Velho, duas capitais industrializadas declararam que este ano não teriam mais aumento nas passagens de ônibus, Rio Branco vai na contramão e anuncia um aumento que prejudica a população”, enfatiza.

O parlamentar destaca que quando ocorreu o anuncio da queda do preço do óleo diesel, “a nobre prefeita Socorro Neri imediatamente determinou que a RBTRans fizesse uma nova avaliação das planilhas, mas para nossa surpresa isso não aconteceu. Queria dar uma sugestão para Câmara de Vereadores, já que eles querem trabalhar tanto, que trocassem o nome RBTrans para Sindicol, porque é o Sindcol quem está comandando os transportes públicos de nossa Capital. São os empresários que dão as cartas e fazem da forma que bem entendem”.

“Os empresários diziam que o maior vilão do aumento da passagem era o combustível, se o combustível baixou como é que a passagem aumentou? Espero que a prefeita Socorro Neri, uma grande mulher, uma grande mãe, uma grande gestora, não sancione essa lei, porque prefeita Socorro Neri não deixe que essa maldade da RBTrnas tenha suas mãos unidas contra o povo. Se a senhora sancionar essa lei, a senhora vai estar validando algo que será prejudicial para sua história e para sua biografia. Não compactue com essa maldade”, diz Eber.

Ele destaca quem em estados com mais de três milhões de habitantes a passagem estaria custando em média R$ 3 – enquanto em Rio Branco, uma capital com pouco mais de 300 mil habitante e linhas mais curtas vai custar R$ 4. Eber Machado solicitou que a Mesa Diretora da Aleac indique os membros da CPI dos Transportes Públicos “para que possamos tirar todas as dúvidas dessas planilhas apresentadas pelas empresas. Com muita responsabilidade, sem abrir mãos dos direitos da população vamos fazer essa análise”, finaliza Eber Machado.