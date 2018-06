Dupla suspeita de executar agente penitenciário é transferida de presídio

Encerra nesta quinta-feira, 7 de junho, a 4ª edição do Projeto Sebo e Prosa, que está sendo realizado no salão principal do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Rio Branco, localizada no Centro Estadual de Educação Permanente (CEDUP).

A programação foi inserida no calendário de atividades do polo de apoio presencial da UAB de Rio Branco desde 2015, como forma de interação entre alunos, tutores, equipe do polo e comunidade. Durante o evento, os participantes têm a oportunidade de vivenciar as diversas apresentações culturais.

Para esta edição, com o esforço de toda equipe da UAB e demais parceiros, houve uma grande mobilização para a arrecadação de livros nacionais, obras da literatura universal e um grande acervo de discos de vinil.

O projeto é realizado anualmente e envolve discentes de graduação e especialização dos cursos ofertados pela UAB, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE).