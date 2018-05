Feirão do Imposto e Exposição da PM estão na programação do final de semana do Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping traz diversas atrações para todas as idades, como música, teatro, recreação, Feirão do Imposto e Exposição da PM. Veja a programação completa:

Música

Nesta sexta-feira (18) é dia de música! A festa no Via Verde Shopping fica por conta do DJ João Paulo, a partir das 19h, na praça de alimentação.

Recreação infantil

Sábado (19) a criançada poderá se divertir com muitas brincadeiras com a Cia Expresso Animação. A diversão começa às 15h, ao lado da loja Marisa.

Feirão do Imposto

No sábado (19), a ACISA e AJE/AC realizarão o Feirão do Imposto. O evento visa conscientizar a sociedade em relação altíssima carga tributária brasileira e lembrar que o empresário não é o “vilão dos preços altos”. O tema deste ano, “Pague 2, leve 1”, traz a relevante análise para a sociedade em relação ao que se paga em produtos e serviços no país, e vem ressaltar que tais recursos pagos pelo contribuinte não são utilizados de forma equilibrada em benefício da população. Bora todos pro FEIRÃO, na Praça de Eventos em frente ao cinema, das 10h às 22h! #menosgoma #maistacacá.

Exposição da Polícia Militar

A Polícia Militar do Estado do Acre fará exposição no Via Verde Shopping neste sábado (19) e domingo (20), na entrada central do empreendimento. Itens militares, como armamento, granada, capacete tático e escudos, além de viaturas e quadriciclo, estarão à mostra ao público. Durante os dois dias de exposição, a Banda da PM também fará apresentação às 18h, na praça de alimentação. Vale a pena conferir.

Domingo é Dia de Teatro

Todos os domingos a Cia de Teatro Expressão traz o melhor em peças teatrais infantis. Neste domingo (20), às 16h, ao lado da loja Marisa, pais e filhos poderão assistir ao conto “A Princesa e o Sapo”.

Cinema

Os grandes filmes em exibição no Cine Araújo também estão na grade de programação do final de semana. “Os Vingadores: Guerra Infinita” e “Deadpool 2” (não recomendado para menores de 16 anos) estão em cartaz. Confira a programação de horários:

Os Vingadores: Guerra Infinita

Dublado (2D): 13h30; 14h; 16h15; 19h; 21h45;

Legendado (2D): 16h45;

Dublado (3D): 14h30; 17h30; 20h30;

Deadpool 2

Dublado (2D): 15h; 15h30; 16h45; 17h15; 17h45; 19h; 19h30; 20h; 21h15; 21h45;

Legendado (2D): 19h30; 21h45; 22h15.