Em Tarauacá, Polícia Militar liberta jovem mantido em cárcere privado

A classificação antecipada para a próxima fase da série D só depende de uma vitória no jogo de hoje contra o Baré, em Boa Vista (RR).

Um resultado positivo coloca o Rio Branco FC na próxima fase da competição. Com sete pontos em quatro jogos, vice líder do grupo, atras do Manaus com nove, o Estrelão quer a vaga com uma rodada para terminar a primeira fase.

O jogo acontece a partir das 15h (horário do Acre) no estadio Ribeirão, onde os roraimenses estão invictos na série D.

Dem Giovani e Elenilson, um expulso e outro citado na sumula, o técnico Jader Andrade viajou sem confirmar o time que começa o jogo.

Outra duvida é no gol. Hugo, recém contratado está regularizado, mas a boa atuação do jovem Gabriel diante do Manaus fez o treinador adiar até momentos antes da partida o time titular.

No primeiro jogo entre as duas equipes, deu empate em 1 x 1 na Arena da Floresta.