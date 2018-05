Divididos, “Minoristas” polarizam disputa por reitoria da Ufac

Maria Cauane, de 11 anos, morreu na última segunda-feira, dia 14, após receber um tiro no tórax durante uma ação policial no bairro Preventório, em Rio Branco. Os tiros foram ouvidos de longe, disparados pela polícia e também por criminosos que tentavam assumir o comando do tráfico na região.

A polícia militar entrou com os homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) na comunidade, e não demorou para o pior acontecer: Cauane foi atingida. No dia seguinte, após as alegações da polícia, teve até nota de esclarecimento da facção Comando Vermelho jogando a culpa de tudo nos militares. Isso sem citar os moradores.

Diante da repercussão do caso, o secretário de Segurança do Acre, Vanderlei Scherer Thomas, assinou nota oficial para minimizar o caso e falar que uma investigação está sendo aberta para descobrir a origem da bala que matou a criança que estava jantando na casa de um a vizinha.

“A Polícia Militar do Acre pauta suas ações por princípios internacionais de uso diferenciado da força (…) todas as armas apreendidas com os envolvidos no confronto, bem como as dos policiais que atuaram na ação, estão sendo submetidas a exame pericial”, rubricou como forma de dar esclarecimento à população.

Em entrevista ao Jornal do Acre, a mãe da menina relatou que as pessoas que estavam na casa dela não tinham armas e não estava fazendo nada de errado. Ela afirmou também que os policiais já chegaram atirando, sem dar chances de reagir e se livrar as balas. O caso repercutiu nacionalmente.

“Essa culpa é da polícia. Chegaram atirando. Os meninos que estavam aqui não estavam armados, eles que chegaram atirando e atingiram minha filha. Não teve como reagir, porque estava de costas”, lamentou ao conversar com o jornalista da Rede Amazônica essa semana.