Petistas se concentram na frente do Palácio para o ato “Lula livre”

Centenas de filiados ao PT se concentram no final da tarde desta sexta-feira, 18, na frente do Palácio Rio Branco, lugar agendado para a realização do ato “Lula livre”, que marca o encerramento do segundo dia da 4ª Conferência da Amazônia, que acontece desde ontem e termina neste sábado, 19.

O ato deve contar com a presença de parlamentares do Partido dos Trabalhadores, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-prefeito de São Paulo, o também petista Fernando Haddad, e o governador Sebastião Viana.