Avião cai em Cuba e mata 110 pessoas

Bolsonaro é uma falha da direita brasileira que cede espaço a uma agenda medieval. Essa é a conclusão do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), sobre a pré-candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República. “Bolsonaro é um problema muito mais para o Alckmin do que pra nós”, acredita. A declaração do ex-prefeito de São Paulo foi dada durante coletiva na tarde desta sexta-feira, 18, em um hotel em Rio Branco. Ele e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, participam da IV Conferência da Amazônia, que acontece na capital desde esta quinta-feira.

Ao ser perguntada se o ex-presidente Lula teria desautorizado o PT a suspender as tratativas com o pré-candidato à Presidência, Ciro Gomes, Gleisi Hoffmann, tergiversou sobre o assunto em si, disse que os partidos de esquerda constroem uma união nacional e que Lula será registrado como pré-candidato em Agosto.

“Há União dos partidos de esquerda. E o PT tem uma determinação de lançar o ex-presidente Lula que não teve seus direitos políticos suspensos. Escrevemos ele no mês de agosto”, informou.

Para Hoffman, as pesquisas, que põem Lula como favorito, mostram que o povo entende que há uma injustiça feita a Lula.

Ela e seus correligionários acreditam na vitória do ex-presidente no primeiro turno das eleições de outubro. A presidente do PT também afirmou que ainda não há conversas para composição de vice na chapa de Lula.

Fernando Haddad e Gleisi visitaram Lula na cela do prédio da Superintendência da Polícia Federal nesta semana. Haddad informou que o tempo de conversa com o ex-presidente foi curto e revelou que Lula “está bastante injuriado” com o contexto que envolve sua prisão e preocupado com a “soberania” do país.