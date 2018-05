Por causa de bloqueios na BR-364, empresas de ônibus suspendem vendas de passagens no Acre

Em uma operação na noite desta quarta-feira, 16, no seringal Novo Andirá, em Porto Acre, região que faz divisa com o estado do Amazonas, agentes da Polícia Civil do Acre prederam os pistoleiros e jagunços que ameaçavam, desde as primeiras horas de ontem, as famílias posseiras no local. Com eles foram apreendidos pelo menos 20 armas, entre facas, espingardas e pistolas.

A área, que pertence à União, foi invadida por 24 famílias. Ocorre que um médico e empresário, que possui terras no local, alegava ser sono da área e teria contratado os pistoleiros para expulsar os posseiros.

A serviço do empresário, eles chegaram ao local amedrontando e invadindo as casas das famílias, informou um dos representantes do movimento dos trabalhadores posseiros, que pede para não ser identificado. Ele diz que foi ameaçado de morte. Entre os presos estariam três policiais do Estado do Amazonas.

“Tomaram a casa de uma família. Ainda bem que não ofereceram resistência. Quando a polícia chegou, eles estavam dentro de casa e só se abaixaram, a pedido dos agentes, e já foram presos”, diz um dos representantes da comunidade.

Um grupo de posseiros da região deve chegar a Rio Branco nesta quinta-feira para denunciar as ameaças em uma delegacia da capital. O caso foi levado à Justiça. Entidades que lidam com direitos humanos também estão intercendo pelas famílias.