MEC autoriza IFAC a contratar 40 novos profissionais; fique por dentro

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) publicou na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feria, 15, a Portaria Nº 447/2018, que autoriza a contratação de 810 professores e 395 técnicos administrativos para diversas instituições de ensino de todo o país.

De acordo com o quadro de vagas, o Acre é beneficiado com a abertura de 40 vagas.

Vagas: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (22 vagas); Técnico em Agropecuária (01 vaga); Técnico de Laboratório (06 vagas); Técnico de Tecnologia da Informação (01); Administrador (02); Técnico em Assuntos Educacionais (04); Técnico em Assuntos Educacionais (01); Tecnólogo/formação (03);

No geral, as contrações atenderão 32 institutos federais, dois centros federais de educação tecnológica e o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. A autorização para as próximas etapas envolvendo os procedimentos para contratação dos cargos deve ocorrer após as próprias instituições enviarem a previsão de provimento de vagas para o ano seguinte, de acordo com o aumento no número de matrículas de um ano para outro, a possibilidade de aposentadoria e também a relação aluno-professor.