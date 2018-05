Idoso morre após ser atropelado por motocicleta em Rodrigues Alves

As polícias civil e militar em Cruzeiro do Sul, já apreenderam pelo menos 80 quilos de material entorpecente, em menos de cinco meses, as apreensões são frutos dos trabalhos da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

“Um trabalho muito bom que vem sendo feito pelas forças policiais. Muitas operações, muitas abordagens e uma gama de operações que estamos fazendo com o objetivo de tirar de circulação”, explica ao site Juruá Online.

Apreensões foram realizadas pela Polícia Militar e Civil da cidade em operações e abordagens. Desde o ano passado os policiais receberam o reforço do cão farejador Narco que já ajudou em diversas operações.

“Tivemos a grande satisfação de receber o Narco que só veio para somar forças com nossos policiais e ele nos ajuda a encontrar essas drogas, inclusive em ônibus que é o meio que esses traficantes utilizam”, afirmou.

Além das apreensões, 12 pessoas já foram presas por tráfico de drogas esse ano. “Um número elevado. São traficantes, não são boqueiros, são traficantes que estão presos e subordinados a Justiça”, finaliza.