Em nova tentativa, governo busca internacionalizar aeroporto da Capital

Na busca de mais uma tentativa de viabilizar a operação de voos internacionais no Aeroporto de Rio Branco, o governo tem iniciado uma série de diálogos com órgãos federais.

A secretária de Turismo, Rachel Moreira, esteve reunida essa semana com representantes da Polícia Federal, Receita Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ministério da Agricultura. Todos eles compõem o processo de alfandegamento de um aeroporto.

“Esse é o primeiro passo para a alfandegamento, que é a internacionalização do aeroporto. Temos uma empresa área peruana com interesse em operar um voo direto entre Acre e Peru. Hoje temos apenas uma hora e meia de alfandegamento diário, o que não é suficiente para operacionalizar os voos. A proposta é estender esse serviço para todo o horário comercial. Esta reunião foi para defender nossos interesses e alinhar os procedimentos”, diz Rachel Moreira.

No fim do governo Binho Marques (2007-2010), o Acre contou com voos diretos para o país vizinho. A baixa demanda de passageiros, porém, levou a companhia peruana a encerrar suas atividades no Estado.

À época houve a informação de que o governo estadual estaria comprando bilhetes apenas para evitar prejuízos da empresa e garantir a oferta de voos por um tempo maior.