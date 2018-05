Combate ao Abuso Sexual Infantil e ações de Jocum Rio Branco nas ruas da Capital

Tem uma turma que ama viver fora da caixinha. Essa turma, na maioria das vezes, não tem um rosto conhecido, mas com esforço e dedicação, realizado profundas mudanças por onde passa.

São homens, mulheres, jovens, adolescentes, gente que não se conforma com a brutal realidade de negros, pobres, órfãos, viúvas, encarcerados e crianças vítimas de abuso e/ou violência sexual.

Conheço uma dessas turmas. São rapazes e moças que integram um maravilhoso projeto de Jocum Rio Branco, o King’s Kids.

No Maio Laranja, quando a sociedade se mobiliza para debater um dos mais terríveis assuntos da atualidade, o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a turma do King’s Kids está nas ruas de Rio Branco fazendo intervenções culturais e de mobilização em praças, semáforos, escolas, para chamar sua atenção para o tema.

Durante todo este mês, muitas campanhas são lançadas para orientar, conscientizar e ensinar como combater o abuso e a exploração sexual de menores de idade (Previstas nos Artigos 228 e 229 do Código Penal e também no Estatuto da Crianças e do Adolescente). Você pode e deve se unir a qualquer uma delas.

Os números são alarmantes. Estima-se que a cada 15 segundos, uma criança ou adolescente seja vítima de abuso em algum lugar do mundo. No Brasil, esse número chega a uma vítima a cada oito minutos.

Discutir tal tema é de suma importância, tendo em vista que na maioria dos casos, o agressor é alguém próximo. Na maioria das vezes, a vítima não tem capacidade de se defender sozinha, são silenciadas e na inocência ainda se sentem culpadas.

A denúncia pode ser feita de forma anônima e gratuita, através do telefone 100. Se você conhece algum caso, não duvide: denuncie!!!

“Para todos os adultos que me leem neste momento: todos conhecemos um menino ou uma menina, e é responsabilidade de todos fazer com que sua infância seja feliz e sem abusos”, relato de uma uma vítima.

Então, se você encontrar com esse povo por aí, não ache que eles são apenas um bando loucos querendo chamar sua atenção. Eles querem isso sim, mas querem, antes de tudo, abrir os seus (nossos) olhos, para a gravidade do que é o abuso e exploração sexual das nossas crianças.

Por isso, ao encontrá-los, dê seu melhor sorriso, se quiser, pergunte sobre mais informações, conheça o trabalho que aqui vem sendo realizado há mais de 15 anos no Lar Ester, a mais antiga casa da Jocum Rio Branco e que cuida de meninas vítimas de violência doméstica e abuso sexual. Sua ajuda é bem-vinda e super importante para esta causa que não é de um grupo, mas de toda a sociedade!!!

As fotos são do alugas Thadeu