Deputado Sibá Machado articula a criação da Secretaria Regional da SBPC no Acre

O Acre já integra oficialmente a comunidade científica, após grande evento realizado na última sexta-feira, 16, que trouxe à capital acreana o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), professor/doutor Ildeu de Castro Moreira e o Almirante Delgado, diretor do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro (RJ).

O evento foi articulado pelo deputado federal Sibá Machado (PT) que foi o autor do Marco Legal da Ciência e Tecnologia no Brasil. Atualmente ele é o relator do Código de Ciência e Tecnologia na Câmara Federal. No Senado, quem comanda a relatoria é o também petista Jorge Viana.

Segundo Sibá Machado, o objetivo principal do evento foi cumprindo com sucesso com a criação da Secretaria Regional da SBPC no Acre. Agora, além da representatividade, o Acre dá um passo significativo para o avanço e o fomento à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas áreas de ciência, tecnologia e educação.

Na oportunidade foi realizada a formalização do colegiado e a coordenação local da Secretaria Regional da SBPC no Acre com a eleição da reitora do Instituto Federal do Acre (IFAC) Rosana Cavalcante dos Santos.

O Governo do Estado também lançou a lei, de autoria do deputado Daniel Zen, que instituiu o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre, criando o Programa Estadual de Fomento à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e alterando o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FDCT). O evento, que foi realizado no Teatro Plácido de Castro, contou também com a participação de docentes, membros do executivo acreano e de representantes de organizações das áreas científicas e tecnológicas.